У метро «Парнас» образовалась пробка из-за массового ДТП
На севере Санкт-Петербурга днем во вторник, 3 сентября, возле метро «Парнас» произошла массовая авария, которая спровоцировала затор на дороге. Рядом с торговым центром, который тоже называется «Парнас», столкнулись сразу четыре автомобиля, один из них такси. Побитые машины перекрыли две полосы движения.
- На улице Михаила Дудина возле метро «Парнас» столкнулись четыре автомобиля, - рассказали очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».
Авария произошла перед переходным переходом. Сами машины не очень сильно пострадали: помялись бамперы и капоты, разбились фары. На месте также дежурят две машины скорой помощи. О состоянии участников ДТП ничего не сообщается.
Автомобилисты жалуются, что из-за аварии возле метро «Парнас» образовалась пробка. Машинам приходится объезжать ДТП по одной свободной полосе движения. Основной затор на 16:00 находится на перекрестке Михаила Дудина и проспекта Энгельса.
ИСТОЧНИК KP.RU