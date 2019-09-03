2019-09-03T16:03:06+03:00
Происшествия

У метро «Парнас» образовалась пробка из-за массового ДТП

Три легковых автомобиля и такси столкнулись на севере Петербурга
Лилия КОЗЛОВА
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На севере Петербурга образовалась пробка из-за массового ДТПНа севере Петербурга образовалась пробка из-за массового ДТПФото: СОЦСЕТИ
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На севере Санкт-Петербурга днем во вторник, 3 сентября, возле метро «Парнас» произошла массовая авария, которая спровоцировала затор на дороге. Рядом с торговым центром, который тоже называется «Парнас», столкнулись сразу четыре автомобиля, один из них такси. Побитые машины перекрыли две полосы движения.

- На улице Михаила Дудина возле метро «Парнас» столкнулись четыре автомобиля, - рассказали очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Авария произошла перед переходным переходом. Сами машины не очень сильно пострадали: помялись бамперы и капоты, разбились фары. На месте также дежурят две машины скорой помощи. О состоянии участников ДТП ничего не сообщается.

Автомобилисты жалуются, что из-за аварии возле метро «Парнас» образовалась пробка. Машинам приходится объезжать ДТП по одной свободной полосе движения. Основной затор на 16:00 находится на перекрестке Михаила Дудина и проспекта Энгельса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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