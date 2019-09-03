Почти 15 тысяч человек покусали клещи в Петербурге в 2019 году

СЕГОДНЯ 16:37 2019-09-03T16:37:55+03:00

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За сезон 2019 года в медицинские организации Петербурга почти 15 тысяч человек обратились по поводу укуса клещей. В том числе 2581 детей до 17 лет. Всего зарегистрировано 1503 пострадавших от присасывания насекомых.

- Больше всего укусов клещей зарегистрировано в Курортном районе – 495 человек. Еще 399 случаев произошло в Пушкинском районе и 136 укусов в Приморском районе Северной столицы, - рассказали в Роспотребнадзоре Петербурга.

Отмечается, что этот показатель не превышает среднемноголетних показателей. Однако этим летом были и случаи заболевания клещевым энцефалитом. На учете у врачей 44 таких инцидента, три из которых произошли с детьми. И только один случай заражения произошел в черте города.

Зарегистрировано 229 случаев клещевого иксодового боррелиоза, в том числе 45 случая у детей до 17 лет. Заражение этим заболеванием в 7 случаях произошло в черте города, остальные случаи заражения произошли на территориях Ленинградской области и за ее пределами.

ИСТОЧНИК KP.RU