В розыск объявлен водитель «Ягуара», который насмерть сбил пешехода на Воздухоплавательной улице

СЕГОДНЯ 18:00 2019-09-03T18:00:02+03:00

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Водителя, устроившего смертельное ДТП в Московском районе Санкт-Петербурга, ищут вся полиция города. В розыск объявлен и «Ягуар», на котором и было совершен наезд на пешехода. Инцидент произошел утром 3 сентября на Воздухоплавательной улице.

- В 11:40 у дома номер 13 автомобиль «Ягуар» вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на мужчину, который от удара отлетел под колеса встречной «Лады», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На мест происшествия срочно прибыла машина скорой помощи, однако пострадавший мужчина 1961 года рождения скончался на руках у врачей.

При этом сбивший его водитель «Ягуара» не стал дожидаться разбирательств и скрылся на машине до прибытия полиции. Сейчас он объявлен в розыск. Когда автомобилиста найдут, ему придется ответить не только за само ДТП с погибшим, но и за оставление места происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU