2019-09-04T09:30:50+03:00
Происшествия

На выезде из Пулково водители такси устроили две аварии, создав ночную пробку

Машинам пришлось проезжать только по одной полосе [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Ночная пробка в Пулково образовалась из-за двух аварий с участием таксиНочная пробка в Пулково образовалась из-за двух аварий с участием таксиФото: Олег ЗОЛОТО
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Новый день в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково начался не с кофе. Немного за полночь 4 сентября сразу два автомобиля такси попали в ДТП, в нескольких метрах друг от друга, на выезде с территории воздушного вокзала. Из-за этого на дороге образовался ночной затор.

- Начался новый день и на этот раз сразу две машины такси столкнулись при выезде с аэропорта Пулково, - рассказал очевидец в соцсетях.

Также он опубликовал видео с места. На нем видна первая авария в правом ряду между такси и легковушкой. Вторая авария расположилась в метрах 15-ти впереди на этот раз уже в левом ряду. Оба столкновения не серьезные, по предварительным данным, пострадавших нет. У машин помяты бамперы, поцарапаны капоты.

В интернете петербуржцы сильно возмущаются и ругают водителей такси, так как ДТП с ними часто попадают в СМИ и в различные городские группы в соцсетях. Ругают в основном сами компании, отмечая, что некоторые берут на работу безответственных и неопытных водителей.

Две аварии с такси на выезде из Пулково в ночь на 4 сентября .

ИСТОЧНИК KP.RU

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