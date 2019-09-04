2019-09-04T10:29:31+03:00
Общество

8 сентября в сквере имени Ольги Берггольц прозвучат голоса блокадного Ленинграда

Мероприятия посвящены годовщине начала осады города
Петр КИБЕР
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В сквере Ольги Берггольц будут читать стихи о блокаде. Фото: "Приморский культурный центр"В сквере Ольги Берггольц будут читать стихи о блокаде. Фото: "Приморский культурный центр"
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8 сентября в городе на Неве будут проходить мероприятия, посвященные Дню памяти жертв блокады Ленинграда. Именно в эту дату, в 1941 году вокруг Северной столицы замкнулось кольцо немецких войск и из союзников. Жителям города предстояло провести долгие 872 дня в осаде. Пережить ее смогли не все - жертвами числятся более полумиллиона человек. В их память 8 сентября 2019 года в сквере Ольги Берггольц на Черной речке (у дома 20) будут читать стихи.

- В этот день из репродуктора прозвучат уникальные архивные записи радио блокадного Ленинграда, в том числе собравшиеся услышат голос Ольги Берггольц, - сообщает пресс-служба Культурного центра Приморского района Санкт-Петербурга.

Кроме этого собравшимся зрителям прочтут вслух дневники ленинградцев, которые писали о жизни блокадном городе. О том, как они переносили тягости военного времени и как ждали победы.

На сцену также выйдут призеры городского конкурса имени Ольги Берггольц «Мы в этом городе живем», которые прочтут стихи о войне. А в заключении мероприятия любой желающий сможет выйти к микрофону и сказать то, что он считает нужным с этот скорбный день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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