Нас все ругают: Главный синоптик Петербурга рассказал о своей работе

СЕГОДНЯ 11:52 2019-09-04T11:52:26+03:00

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Синоптиков «любят» все. Мало кто из петербуржцев, хоть раз в жизни, не клял предсказателей погоды за несбывшиеся прогнозы. При этом никто не задумывается, как трудно приходится самим метеорологам в изменчивом климате Северной столицы.

- Трудно, да. Большой город, большие претензии. У нас очень сложный регион: морской климат, влияние двух громадных водоемов – Финского залива и Ладоги, – рассказал газете «Петербургский дневник» главный синоптик города Александр Колесов.

И если в континентальном климате, в Москве, например, предсказать погоду проще - она более линейная, но в Петербурге все сложнее. Налетел ветер с залива и все поменялось.

А «любимая» претензия синоптиков - по поводу качества прогноза:

- Объявляем грозу, она проходит на севере города, а на юге жители возмущаются, почему ничего не было. В маленьком городке легче прогнозировать, - сокрушается метеоролог. - У нас треть Петербурга – посреди залива, и это расположение очень сказывается.

ИСТОЧНИК KP.RU