Петербурженка покусала сотрудника ГИБДД, который хотел посмотреть ее водительские права

СЕГОДНЯ 13:10 2019-09-04T13:10:24+03:00

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Под Петербургом в ночь на 3 сентября произошел необычный дорожный инцидент. Женщина-водитель разозлилась на сотрудника ГИБДД, который хотел проверить ее документы, и дала ему агрессивный отпор, оскалив зубы и впив их в плоть инспектора. Покусанный правоохранитель в порядке, а вот женщине грозит уголовное дело.

- Ночью 3 сентября сотрудник ГИБДД хотел проверить документы у водителя проезжающего автомобиля Hyundai Solaris в деревне Межно под Гатчиной. Однако на «взмах палочки» водитель не отреагировал, машина проехала мимо и началась недолгая погоня, - сообщается в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург».

В итоге автомобиль остановился. За рулем сидела 58-летняя женщина. На просьбу предъявить водительские права, петербурженка стала противиться, заявив сотруднику ГИБДД, что ее документы может проверить только полицейский. Выйти из машины женщина тоже отказалась, поэтому инспектору пришлось применить небольшие усилия.

Однако женщина начала нецензурно выражаться и укусила сотрудника ГИБДД. После этого ей все же пришлось пообщаться с полицейскими. Оказалось, что женщина работает в бане. А на момент инцидента была абсолютно трезва.

Теперь агрессивной даме грозит уголовное дело за нападение сотрудника правопорядка при исполнении.

ИСТОЧНИК KP.RU