Названо имя нового главы «Водоканала» Санкт-Петербурга
Одно из крупнейших коммунальных предприятий Санкт-Петербурга - «Водоканал», с марта формально остававшийся без генерального директора, обрел нового руководителя. им стал бывший исполняющий обязанности гендиректора Александр Данилов.
- 4 сентября на должность генерального директора государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» назначен Александр Данилов, который работает в учреждении еще с 1985 года, - пишут «Невские новости».
О назначении Данилова на совещании комитетов энергетического блока правительства Санкт-Петербурга сообщил вице-губернатор города Максим Шаскольский.
Напомним, что прежний руководитель «Водоканала» - Евгений Целиков, был отправлен в отставку в марте 2019 года. Причиной стали результаты финансовой проверки предприятия. После увольнения Целикова материалы инспекции были переданы в правоохранительные органы.
ИСТОЧНИК KP.RU