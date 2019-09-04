Названо имя нового главы «Водоканала» Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 13:27 2019-09-04T13:27:39+03:00

Им стал бывший и.о. гендиректора организации Александр Данилов

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Одно из крупнейших коммунальных предприятий Санкт-Петербурга - «Водоканал», с марта формально остававшийся без генерального директора, обрел нового руководителя. им стал бывший исполняющий обязанности гендиректора Александр Данилов.

- 4 сентября на должность генерального директора государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» назначен Александр Данилов, который работает в учреждении еще с 1985 года, - пишут «Невские новости».

О назначении Данилова на совещании комитетов энергетического блока правительства Санкт-Петербурга сообщил вице-губернатор города Максим Шаскольский.

Напомним, что прежний руководитель «Водоканала» - Евгений Целиков, был отправлен в отставку в марте 2019 года. Причиной стали результаты финансовой проверки предприятия. После увольнения Целикова материалы инспекции были переданы в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU