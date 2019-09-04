Трех малышей ушастых ежей нашли в детском саду Петербурга

СЕГОДНЯ 17:20 2019-09-04T17:20:58+03:00

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На территории детского сада в Петербурге обнаружили необычный «сюрприз» - трех маленьких ежат. Детеныши колючих зверят ползали по площадкам, прячась в траве. Однако, нашедшие их, решили, что детский сад не лучшее место для них и передали в заботливые руки специалистов центра диких животных «Велес», где пояснили, то это не обычные ежи, а ушастые. Туда они прибыли накануне, 3 сентября.

- Территория детского сада - самое безопасное место, причем для обеих сторон. Да и ушастые ежи - это не тот вид, который распространен у нас. Похоже, что кто-то завел такого ежа, родились «ненужные» ежата и их решили отпустить, - отметила одна из работниц центра.

Надо отметить, что от обычного ежа такие животные отличаются большим размером ушной раковины, они вырастают до пяти сантиметров. Обитают они в сухих степях, пустынях и полупустынях в Израиле, Ливии, Египте, Иране, Афганистане, а также Малой Азии, Кавказе и Закавказье. В России их можно встретить от низовьев Дона и Поволжских степей до Оби, и в Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU