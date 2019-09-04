Два человека погибли при столкновении машины и поезда «Мурманск-Адлер» в Ленобласти

СЕГОДНЯ 18:01 2019-09-04T18:01:29+03:00

В Ленобласти столкнулись легковушка и поезд. Два человека погибли. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Два человека стали жертвами ДТП на железнодорожном переезде в районе деревни Глажево Киришского района Ленинградской области. Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским составом, шедшим по маршруту «Мурманск-Адлер».

- В 15:45 4 сентября водитель автомобиля «Форд Экоспорт» совершил выезд на переезд под запрещающий сигнал светофора. В результате произошло столкновение с пассажирским поездом, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

От мощного удара машину отбросило с рельсов - легковушка легла на бок. На месте происшествия погибли ее 50-летний водитель и пассажир того же возраста. Третий человек, находившийся в иномарке, госпитализирован в тяжелом состоянии.

В ГИБДД уточняют, что переезд регулируемый, но не оборудован шлагбаумами. Транспортная полиция уже начала проверку по факту происшествия.

Пресс-служба Октябрьской железной дороги, в свою очередь, отмечает, что среди пассажиров поезда, машинистов или проводников никто не пострадал. А задержка в движении была связана с заменой поврежденного локомотива.

ИСТОЧНИК KP.RU