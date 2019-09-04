2019-09-04T23:05:18+03:00
Общество

Петербуржцам пообещали зарплату до 100 тысяч рублей

Сейчас представители города, профсоюзов и работодателей активно работают над будущим Трехсторонним соглашением
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Власти Петербурга поставили цель - увеличить среднюю зарплату в Санкт-Петербурге до 100 тысяч рублей.Власти Петербурга поставили цель - увеличить среднюю зарплату в Санкт-Петербурге до 100 тысяч рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Сегодня прошла встреча врио губернатора Александра Беглова с представителями разных отраслей профсоюзов Петербурга. Мероприятие посвятили подготовке так называемого «социального договора» совместно с городом, профсоюзами и работодателями. Цель этого Трехстороннего соглашения проста: сделать достойной заработную плату петербуржцам, а также создать новые рабочие места и продолжать развивать социальную сферу.

По словам врио губернатора Санкт-Петербурга, сейчас возможности бюджета ограничены, но доходы горожан можно повысить за счет роста экономики, поддержки местной промышленности и высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест.

- Прежде всего, главная задача на сегодня это увеличить среднюю зарплату в Санкт-Петербурге до 100 тысяч рублей, и, особенно, повысить ее бюджетникам. Например, в 2019 году город выделил дополнительно 490 миллионов рублей на зарплаты медикам. С 1 сентября ввели надбавку учителям за обязанности классного руководителя, - сообщил Александр Беглов.

Напомним, что срок предыдущего соглашения истечет уже в этом году. Его обновленная версия будет работать на протяжении следующих трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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