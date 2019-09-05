Петербуржец устроил стрельбу по окнам детского сада и ранил человека

СЕГОДНЯ 09:29 2019-09-05T09:30:00+03:00

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Полиция Санкт-Петербурга в среду, 4 сентября, задержала мужчину, который устроил стрельбу в Красногвардейском районе. Неадекватный человек подверг опасности окружающих, выбрав в качестве мишени окна детского сада. В результате его «развлечения» пострадал мужчина, который находился на территории дошкольного учреждения.

- Накануне жители Красногвардейского района сообщили в полицию о стрельбе по окнам детского сада расположенного на Ириновском проспекте. На место оперативно выехали правоохранители, - сообщили в МВД Петербурга.

Полицейские быстро определили, откуда шла стрельба. В подъезде дома номер 17 по Ириновскому проспекту они задержали 39-летнего мужчину, который стрелял из пневматической винтовки из окна своей квартиры. Свои действия стрелок объяснил простым хулиганством.

В результате стрельбы пострадал человек, который находился на территории детского сада, благо, не сильно. 43-летнего мужчину осмотрели врачи, оказали ему медицинскую помощь и отпустили домой.

На стрелявшего мужчину в полиции составили протокол, а также завели уголовное дело о хулиганстве.

ИСТОЧНИК KP.RU