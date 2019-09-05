2019-09-05T11:16:28+03:00
Происшествия

В Петербурге братья-близнецы угощали школьницу наркотиками, чтобы совратить, а довели до больницы

Врачи спасали девочку от острого отравления психотропным средством
Лилия КОЗЛОВА
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Братья-близнецы в Петербурге угощали девочку наркотиками и довели до больницыБратья-близнецы в Петербурге угощали девочку наркотиками и довели до больницыФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге врачи детской больницы № 5 в конце августа спасали 15-летнюю школьницу, которая попала туда с острым отравлением. Как выяснилось позже, причиной недуга стали наркотики, причем тяжелые, известные как метадон. Правоохранители заинтересовались, откуда у школьницы появились психотропные средства. Пообщавшись с ней они вышли на след двух 21-летних братьев-близнецов Саша и Паша (имена изменены, прим.редакции), дома у которых она и отравилась.

- Примерно 25 августа 15-летняя школьница оказалась в гостях у братьев в одном из домов на проспекте Просвещения. Там Саша предложил девочке гашиш, стал уговаривать, понимая, что та будет в состоянии дурмана. В итоге школьница согласилась, к тому же еще купила какое-то количество наркотика у парня, - сообщили в правоохранительных органах.

Спустя какое-то время девочка перешла на более жесткие наркотики – метадон. Примерно в 11 часов утра того же 25 августа она решила усилить кайф, после чего ей стало плохо и она оказалась в больнице.

Как выяснили оперативники, с тем самым братом, что продал ей наркотики, за пару дней до этого у нее был сексуальный контакт. Парень прекрасно знал, что девочке нет даже 16-ти лет, но его это не остановило.

Надо отметить, что оба парня не работают, не учатся, а Саша раньше уже был судим. Парней задержали, возбудили уголовное дело. Школьница жива и здорова, но теперь подумает, с кем водить дружбу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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