2019-09-05T11:44:33+03:00
Происшествия

Банду охотников на проституток задержали в Петербурге

Своих жертв мужчины находили через объявления интим-услуг в интернете
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге задержали подозреваемых в нападении на проститутокВ Петербурге задержали подозреваемых в нападении на проститутокФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Полиция Петербурга задержала двух мужчин, которые подозреваются в нападениях на женщин с низкой социальной ответственностью. Жертвами «последователей Дацика» стали как минимум две девушки, которые принимали мужчин у себя на дому. Каждый раз «охотники на проституток» грабили женщин, а в некоторых случаях избивали и насиловали. О задержании банды стало известно в четверг, 5 сентября.

- Началось все с того, что 30 августа 2019 года в полицию обратилась 21-летняя уроженка Брянской области, которая живет в общежитии на Гражданском проспекте. По ее словам, она работает массажисткой на дому. В тот день около 6 часов утра к ней пришли два клиента-мужчины, - сообщили в ГУ МВД Петербурга.

Девушка оказала услугу одному из визитеров, после чего оба мужчины набросились на нее с ножом, избили, изнасиловали и ушли, прихватив с собой 8 тысяч рублей, золотое украшение и документы.

Спустя три дня аналогичное заявление поступило от 26-летней уроженки Башкортостана. Также, 2 сентября, ночью к ней домой в квартиру на проспекте Народного ополчения пришли двое, стали угрожать ножом, ограбили и скрылись. Обе девушки описали нападавших схоже. Это помогло найти подозреваемых.

Ими оказались 35-летний и 21-летний уроженцы Дагестана. Девушек они искали по объявлениям о интим-услугах в интернете. Также по оперативной информации они могут быть причастны к убийству женщины около месяца назад в Ленобласти.

Оба задержаны. Возбуждены уголовные дела по трем статьям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Метрополитен: Станции радиуса еще должен принять технадзор
Страшная утренняя находка: в доме на Московском проспекте жители обнаружили труп в кресле
Автобусы из Колпино до метро «Шушары» отменены
У безработной в Петербурге украли машину за 3,5 миллиона рублей
В Выборгском районе столкнулись два встречных трамвая
Свободная касса: «Макдональдс» появится в отделениях Сбербанка в Петербурге
16-летняя девушка с татуировкой самолета пропала под Петербургом
«Пепси» отзывает напитки в Петербурге из-за попавшей в бутылки «металлической детали»
Пьяный петербуржец устроил дебош на борту самолета, летящего из Тель-Авива, и попал за решетку
Больше ста человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке в Кудрово
Без пассажиров: Все три станции Фрунзенского радиуса пока будут работать в тестовом режиме
Пропавшего петербуржца нашли в больничном морге
В Петербурге братья-близнецы угощали школьницу наркотиками, чтобы совратить, а довели до больницы
Все, «Брат»? В Петербурге уничтожили знаменитое граффити с портретом Сергея Бодрова
Количество избирательных участков на выборы 8 сентября в Санкт-Петербурге увеличилось
В Невском районе каршеринг впечатался в мирно стоявший автобус
Рыбака с магнитом встретили петербуржцы у Петропавловской крепости
Петербуржец устроил стрельбу по окнам детского сада и ранил человека
Погода 5 сентября в Петербурге: До +22 и без дождя
Петербуржцам пообещали зарплату до 100 тысяч рублей
Жители Мурино жалуются на ржавую воду из-под крана