Банду охотников на проституток задержали в Петербурге

СЕГОДНЯ 11:44 2019-09-05T11:44:33+03:00

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Полиция Петербурга задержала двух мужчин, которые подозреваются в нападениях на женщин с низкой социальной ответственностью. Жертвами «последователей Дацика» стали как минимум две девушки, которые принимали мужчин у себя на дому. Каждый раз «охотники на проституток» грабили женщин, а в некоторых случаях избивали и насиловали. О задержании банды стало известно в четверг, 5 сентября.

- Началось все с того, что 30 августа 2019 года в полицию обратилась 21-летняя уроженка Брянской области, которая живет в общежитии на Гражданском проспекте. По ее словам, она работает массажисткой на дому. В тот день около 6 часов утра к ней пришли два клиента-мужчины, - сообщили в ГУ МВД Петербурга.

Девушка оказала услугу одному из визитеров, после чего оба мужчины набросились на нее с ножом, избили, изнасиловали и ушли, прихватив с собой 8 тысяч рублей, золотое украшение и документы.

Спустя три дня аналогичное заявление поступило от 26-летней уроженки Башкортостана. Также, 2 сентября, ночью к ней домой в квартиру на проспекте Народного ополчения пришли двое, стали угрожать ножом, ограбили и скрылись. Обе девушки описали нападавших схоже. Это помогло найти подозреваемых.

Ими оказались 35-летний и 21-летний уроженцы Дагестана. Девушек они искали по объявлениям о интим-услугах в интернете. Также по оперативной информации они могут быть причастны к убийству женщины около месяца назад в Ленобласти.

Оба задержаны. Возбуждены уголовные дела по трем статьям.

ИСТОЧНИК KP.RU