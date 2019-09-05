2019-09-05T13:57:40+03:00
Происшествия

В Выборгском районе столкнулись два встречных трамвая

Из-за ЧП движение рельсового транспорта встало
Петр КИБЕР
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Два трамвая столкнулись на перекрестке проспектов Просвещения и Культуры. Фото: vk.com/spb_todayДва трамвая столкнулись на перекрестке проспектов Просвещения и Культуры. Фото: vk.com/spb_today
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Параллельные прямые не пересекаются - так гласят законы геометрии, но вот ходящие по рельсам трамваи иногда встречаются. Утром 5 сентября пейзаж с двумя сцепившимися «рогатыми» могли видеть жители Выборгского района.

- ДТП с двумя трамваями на перекрестке проспектов Просвещения и Культуры. Я ехал на «сотке» прямо, как вдруг нам в бок въехал встречный вагон, - пишут очевидец происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по фото, у одного из трамваев съехала с рельсов средняя колесная тележка, находящаяся прямо под сочленением трамвая - «гармошки». Часть вагона занесло и она «встретилась» с другим трамваем.

В причинах происшествия разберутся сотрудники «Горэлектротранса», а петербуржцы шутят, что вагон наверняка был прокатным.

- Кашеринговый трамвай видать, - иронизируют горожане.

По предварительным данным, никто при столкновении не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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