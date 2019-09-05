2019-09-05T14:33:55+03:00
Происшествия

Страшная утренняя находка: в доме на Московском проспекте жители обнаружили труп в кресле

Мертвый мужчина находился в парадной
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В одной из парадных жители нашли труп парня в сидячем положении.В одной из парадных жители нашли труп парня в сидячем положении.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Ужасной утренней находке жителей дома №6 на Московском проспекте в Санкт-Петербурге не позавидует ни один человек. В среду, 4 сентября, они обнаружили труп мужчины в парадной одной из квартир. Он странным образом находился в сидячем положении в офисном кресле.

- Прибывший на место происшествия участковый установил, что на вид мертвому мужчине от 20 до 25 лет, его рост около 180 сантиметров, волосы длинные и темного цвета. Он был одет по-спортивному: в олимпийке и тренировочных штанах и кроссовках, а также в черной футболке с эмблемой «Питерский ЩИТ» на груди, - рассказал «КП-Санкт-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Добавим, что подобные бренды в Петербурге часто носят околофутбольщики и хулиганы. Но причастность к ним молодого человека неизвестна. Причина смерти парня сейчас устанавливается следствием.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Метрополитен: Станции радиуса еще должен принять технадзор
Автобусы из Колпино до метро «Шушары» отменены
У безработной в Петербурге украли машину за 3,5 миллиона рублей
В Выборгском районе столкнулись два встречных трамвая
Свободная касса: «Макдональдс» появится в отделениях Сбербанка в Петербурге
16-летняя девушка с татуировкой самолета пропала под Петербургом
«Пепси» отзывает напитки в Петербурге из-за попавшей в бутылки «металлической детали»
Пьяный петербуржец устроил дебош на борту самолета, летящего из Тель-Авива, и попал за решетку
Больше ста человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке в Кудрово
Без пассажиров: Все три станции Фрунзенского радиуса пока будут работать в тестовом режиме
Банду охотников на проституток задержали в Петербурге
Пропавшего петербуржца нашли в больничном морге
В Петербурге братья-близнецы угощали школьницу наркотиками, чтобы совратить, а довели до больницы
Все, «Брат»? В Петербурге уничтожили знаменитое граффити с портретом Сергея Бодрова
Количество избирательных участков на выборы 8 сентября в Санкт-Петербурге увеличилось
В Невском районе каршеринг впечатался в мирно стоявший автобус
Рыбака с магнитом встретили петербуржцы у Петропавловской крепости
Петербуржец устроил стрельбу по окнам детского сада и ранил человека
Погода 5 сентября в Петербурге: До +22 и без дождя
Петербуржцам пообещали зарплату до 100 тысяч рублей
Жители Мурино жалуются на ржавую воду из-под крана