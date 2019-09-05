Страшная утренняя находка: в доме на Московском проспекте жители обнаружили труп в кресле

СЕГОДНЯ 14:33 2019-09-05T14:33:55+03:00

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Ужасной утренней находке жителей дома №6 на Московском проспекте в Санкт-Петербурге не позавидует ни один человек. В среду, 4 сентября, они обнаружили труп мужчины в парадной одной из квартир. Он странным образом находился в сидячем положении в офисном кресле.

- Прибывший на место происшествия участковый установил, что на вид мертвому мужчине от 20 до 25 лет, его рост около 180 сантиметров, волосы длинные и темного цвета. Он был одет по-спортивному: в олимпийке и тренировочных штанах и кроссовках, а также в черной футболке с эмблемой «Питерский ЩИТ» на груди, - рассказал «КП-Санкт-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Добавим, что подобные бренды в Петербурге часто носят околофутбольщики и хулиганы. Но причастность к ним молодого человека неизвестна. Причина смерти парня сейчас устанавливается следствием.

ИСТОЧНИК KP.RU