2019-09-05T16:19:15+03:00
Звезды

Петербургский писатель взял премию «Книга года 2019»

Евгений Водолазкин выиграл в номинации «Проза года» благодаря своему последнему роману «Брисбен»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Евгений Водолазкин с романом «Брисбен» взял премию Книга года 2019.Евгений Водолазкин с романом «Брисбен» взял премию Книга года 2019.
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Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Книга года 2019» состоялась в день открытия 32-й Московской международной книжной выставки-ярмарки. Победителем в номинации «Проза года» оказался один из самых известных и почитаемых писателей современной России - Евгений Водолазкин.

Роман-победитель «Брисбен» рассказывает о музыканте-виртуозе Глебе Яновском, который лишается возможности выступать из-за болезни. После этого он пытается найти иной смысл жизни, собирая осколки воспоминаний из своего насыщенного прошлого в Германии, Киеве и Ленинграде.

- «Брисбен - это город, в который очень хочет попасть одна из героинь моей романа, но так и не попадает. Такая вот метафора несбыточной мечты», - поделился подтекстом своей книги Евгений Германович на церемонии награждения.

Добавим, что в Гран-при конкурса победила книга «О Данииле Гранине: Воспоминания». Она представляет собой сборник воспоминаний, выпущенных к столетию со дня рождения великого ленинградского писателя и общественного деятеля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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