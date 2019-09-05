В Смольном наградили Вячеслава Бутусова и Василия Герелло

СЕГОДНЯ 18:50 2019-09-05T18:50:39+03:00

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5 сентября в Смольный съехались известные артисты, ученые, медики и простые петербуржцы, которые были представлены к государственным наградам. Их, от имени президента России Владимира Путина, вручал врио губернатора Северной столицы Александр Беглов.

- Петербург богат талантливыми людьми. Вы – наш самый главный капитал. Не словами, а делом, отношением к людям вы показываете, как нужно жить, как нужно любить нашу страну и наш город, которому мы все служим, - приводит слова врио главы города пресс-служба городской администрации.

В числе награжденных оказались актеры сериала «Убойная сила» Александр Тютрюмов и Андрей Федорцов. Звание заслуженного артиста России получил лидер группы «Ю-Питер» Вячеслав Бутусов, а орденом дружбы отметили солиста Мариинского театра Василия Герелло.

Также в числе награжденных оказались: водитель Александр Игнатьев, который с риском для жизни вывел всех пассажиров из автобуса, когда тот сломался на железнодорожном переезде перед приближающимся поездом. Владислав Хомич – академик, один из основоположников лазерной оптики. Государственные награды и поощрения Президента Российской Федерации получили учителя, врачи, работники промышленной отрасли, артисты, живущие и работающие в городе на Неве.

ИСТОЧНИК KP.RU