2019-09-05T18:50:39+03:00
Общество

В Смольном наградили Вячеслава Бутусова и Василия Герелло

Музыканты оказались в числе других деятелей искусств, ученых и простых петербуржцев, получивших госнаграды
Петр КИБЕР
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Вячеслав Бутусов получил звание заслуженного артиста России.Вячеслав Бутусов получил звание заслуженного артиста России.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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5 сентября в Смольный съехались известные артисты, ученые, медики и простые петербуржцы, которые были представлены к государственным наградам. Их, от имени президента России Владимира Путина, вручал врио губернатора Северной столицы Александр Беглов.

- Петербург богат талантливыми людьми. Вы – наш самый главный капитал. Не словами, а делом, отношением к людям вы показываете, как нужно жить, как нужно любить нашу страну и наш город, которому мы все служим, - приводит слова врио главы города пресс-служба городской администрации.

В числе награжденных оказались актеры сериала «Убойная сила» Александр Тютрюмов и Андрей Федорцов. Звание заслуженного артиста России получил лидер группы «Ю-Питер» Вячеслав Бутусов, а орденом дружбы отметили солиста Мариинского театра Василия Герелло.

Также в числе награжденных оказались: водитель Александр Игнатьев, который с риском для жизни вывел всех пассажиров из автобуса, когда тот сломался на железнодорожном переезде перед приближающимся поездом. Владислав Хомич – академик, один из основоположников лазерной оптики. Государственные награды и поощрения Президента Российской Федерации получили учителя, врачи, работники промышленной отрасли, артисты, живущие и работающие в городе на Неве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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