2019-09-06T09:40:26+03:00
Происшествия

Рецидивист изнасиловал и убил тещу в Ленобласти

Жителя Тихвина, зверски расправившегося с женщиной, осудили на 18 лет
Лилия КОЗЛОВА
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Житель Тихвина за изнасилование и убийство бывшей тещи получил 18 лет тюрьмыЖитель Тихвина за изнасилование и убийство бывшей тещи получил 18 лет тюрьмыФото: Артем КИЛЬКИН
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В Ленинградской области серьезный тюремный срок получил житель города Тихвин, который жесточайшим образом расправился со своей бывшей тещей. Мужчина 32-х лет осужден сразу по двум статьям: за изнасилование и убийство. Трагедия произошла летом прошлого года.

- По данным суда и следствия, 26 августа 2018 года 32-летний мужчина пригласил в гости бывшую тещу, якобы для того, чтобы передать деньги на содержание своей дочери. Женщина приехала в частный дом в городе Тихвин, где у нее с экс-зятем началось выяснение отношений, - сообщили в следственном комитете Ленобласти.

За криками и руганью последовало рукоприкладство. Мужчину начал избивать 58-летнюю женщину, после чего изнасиловал ее. Но на этом не остановился. Чтобы скрыть следы тяжкого преступления, он пошел на еще более тяжкое – задушил свою жертву. После этого отволок тело тещи в подвал, спрятал там, а сам сменил место жительства.

Сообщается, что для 32-летнего осужденного это все уже не в первой. Ранее он был судим за аналогичные преступления: убийство, изнасилование. Суд назначил наказание – лишение свободы на 18 лет в тюрьме строгого режима с ограничение свободы на 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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