2019-09-06T11:13:45+03:00
Происшествия

Подозреваемые в поджогах дорогих иномарок в Петербурге попались в руки полиции

Мужчины спалили два джипа, по несколько миллионов каждый, которые принадлежали прорабу строительной фирмы
Петр КИБЕР
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Полицейские поймали поджигателей двух дорогих иномарок.Полицейские поймали поджигателей двух дорогих иномарок.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Полицейские из Василеостровского района Санкт-Петербурга поймали двух злоумышленников, которые спалили два одинаковых внедорожника, принадлежащих прорабу строительной компании.

- Задержанными оказались жители Петербурга 33 и 46 лет, младший из которых ранее судим. Установлено, что они причастны к поджогам двух автомобилей «Тойота Лэнд Крузер», - сообщает пресс-служба петербургского главка.

По сведениям полиции, один из джипов сгорел 24 июня у дома 97 на 14-й линии Васильевского острова, а второй – 6 июля у дома 5 на этой же улице.

При этом поджоги были не случайными. В июне нынешнего года мужчины уже пытались сжечь автомобили, но тогда огонь лишь немного повредил иномарки. Не успокоившись, злодеи довели дело до конца.

Предварительно, 33-летний поджигатель является исполнителем, а 46-летиний мужчина - заказчиком. В отношении обоих заведено дело по статье за умышленное уничтожение чужого имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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