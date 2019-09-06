В Петербурге 6 сентября откроется обновленный Музей обороны и блокады Ленинграда

СЕГОДНЯ 11:52 2019-09-06T11:52:18+03:00

Ремонт в здании в Соляном переулке шел больше года

Изменить размер текста: A A

Один из главный музеев города на Неве - не по величине или собранию ценностей, но по значению - Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке. Здесь собраны свидетельства тех тяжелейших испытаний, которые пережили ленинградцы в годы войны. За 30 лет, прошедшие с открытия, помещения обветшали и нуждались в ремонте, и теперь он прошел.

- Реставрационные работы были начаты летом 2018 года и завершились через год. В качестве экспертов к созданию новой экспозиции были приглашены известные ученые и исследователи истории Великой Отечественной войны, - сообщает пресс-служба комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Известно, что 6 сентября обновленный музей будет открыт официально, в присутствии многочисленных официальных гостей. По этому случаю с 10:00 до 15:00 перед главным входом разместится выставка военной техники времен Второй Мировой войны от «Ленрезерва». А с воскресенья, 8 числа, его Музея блокады откроются для всех желающих.

Напомним, что в перспективе площади музея увеличат на 3 тысячи квадратных метров. На обновление экспозиции выделены дополнительные 150 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU