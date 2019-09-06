Рыжий проказник: На стройке в парке Монрепо нашли маленького лисенка

СЕГОДНЯ 13:10 2019-09-06T13:10:51+03:00

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Дикая природа ближе к городу, чем многие думают. Особенно, если город - не мегаполис, а тихий уголок средневековой истории, как Выборг. Тем более его парк Монрепо - образец строгого скандинавского ландшафтного дизайна, объединяющего человека с вековыми соснами, гранитными скалами и обитателями леса. Именно здесь к людям вышел маленький рыжий лисенок.

- По утрам, когда парк еще не заполнили туристы и строители, попадаются и такие посетители, - сообщает пресс-служба музея-заповедника «Парк Монрепо» в соцсетях. - Лисенка никто не терял?

На видео, которое сняли рабочие, проводящие реставрацию парке, попал юный рыжий проказник, свободно бегающий по стройплощадке. Близкое присутствие людей его, по всей видимости, не слишком беспокоит.

Напомним, что с 1988 года Монрепо носит статуса музея-заповедника. Восстановительные работы в парке были объявлены весной, а начались в декабре 2017-го. Впервые за 200 лет.

В парке Монрепо в Выборге заметили лисенка. Видео: vk.com/monrepovyborg

ИСТОЧНИК KP.RU