Львинохвостый макак для ленинградского зоопарка прошел контроль в Пулково
В скором будущем в Ленинградском зоопарке состоится прибавление. Там появится новый житель - благородный иностранец восточных кровей, прибывший в город на Неве из Парижа. Львинохвостый макак, которого заполучили в столице Франции, уже прошел проверку в Пулково и готов переселиться в новый дом.
- Инспекторы Управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль особи львинохвостого макака. Вандеру прибыл из Ménagerie du Jardin des plantes в Париже, второго старейшего зоопарка в мире, - сообщает пресс-служба управления надзорного ведомства по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
Спе5циалисты Россельхознадзора убедились, что животное здорово и ввезено без нарушений, поэтому из аэропорта макак отправится в зоопарк.
Справка «КП»:
Львинохвостый макак (вандеру) внесен в Красную книгу и живет горах на западе Индостана. В мире их насчитывается не более 3500 особей.
ИСТОЧНИК KP.RU