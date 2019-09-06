Львинохвостый макак для ленинградского зоопарка прошел контроль в Пулково

СЕГОДНЯ 13:45 2019-09-06T13:45:36+03:00

В Петербург привезли Львинохвостого макака для Ленинградского зоопарка. Фото: Россельхознадзор по СПБ ЛО и ПО.

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В скором будущем в Ленинградском зоопарке состоится прибавление. Там появится новый житель - благородный иностранец восточных кровей, прибывший в город на Неве из Парижа. Львинохвостый макак, которого заполучили в столице Франции, уже прошел проверку в Пулково и готов переселиться в новый дом.

- Инспекторы Управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль особи львинохвостого макака. Вандеру прибыл из Ménagerie du Jardin des plantes в Париже, второго старейшего зоопарка в мире, - сообщает пресс-служба управления надзорного ведомства по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Спе5циалисты Россельхознадзора убедились, что животное здорово и ввезено без нарушений, поэтому из аэропорта макак отправится в зоопарк.

Справка «КП»:

Львинохвостый макак (вандеру) внесен в Красную книгу и живет горах на западе Индостана. В мире их насчитывается не более 3500 особей.

ИСТОЧНИК KP.RU