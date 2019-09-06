В Петербурге будут судить двоих за изнасилование и убийство женщины

СЕГОДНЯ 14:36 2019-09-06T14:36:19+03:00

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На скамье подсудимых в Санкт-Петербурге окажутся двое молодых мужчин, оба граждане Таджикистана. Им вменяют жестокое убийство петербурженки, произошедшее ровно год назад. Помимо этого подсудимые обвиняются в изнасиловании жертвы, а также ограблении. О том, что дело направлено на рассмотрение стало известно в пятницу, 6 сентября 2019 года.

- Согласно материалам уголовного дела, ночью 7 сентября 2019 года около одного из домов по улице Александра Матросова на женщину напали 21-летний и 24-летний мужчины. Применив грубую силу, они схватили ее, после чего один из них изнасиловал несчастную, пока второй крепко держал жертву, - рассказали в следственном комитете Северной столицы.

Надругавшись над женщиной, мужчины ограбили ее, забрав имущество на сумму около 13 тысяч рублей. Но на этом они не остановились. Решив скрыть свое преступление, 21-летний обвиняемый задушил женщину. После чего оба скрылись.

На данный момент собрана достаточная база для того, чтобы уголовное дело было рассмотрено в суде по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU