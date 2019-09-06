Крупный канал контрабанды наркотиков перекрыли в Петербурге

СЕГОДНЯ 15:55 2019-09-06T16:30:43+03:00

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Сотрудниками МВД России и ФСБ России перекрыт канал контрабанды наркотиков. Во время операции правоохранители задержали подозреваемого - 46-летнего жителя Санкт-Петербурга, семьянина, которого домашние знают как доброго, хорошего мужа и отца. Мужчина находился в руках полиции, пока его супруга в панике разыскивала мужа и даже обратилась за помощью в полицию.

- В среду, 4 сентября, в полицию Кингисеппского района Ленобласти обратилась 39-летняя жительница Петербурга, которая рассказала, что у нее пропал супруг. По словам женщины, 46-летний мужчина в семь часов вечера 3 сентября пересек государственную границу в Ивангород на автомобиле Cadillac и пропал. Также она рассказала, что в машине были детские вещи, а также описала татуировки мужа, - сообщили «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Однако, как выяснилось позже, именно на пограничном пункте мужчину и задержали. Во время осмотра машины в тайниках, оборудованных в порогах и арках транспортного средства, обнаружено 110 брикетов с наркотическим средством гашишем, общей массой около 63 килограммов.

- По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигуранту судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Когда теперь семья воссоединится, не известно. Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU