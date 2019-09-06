2019-09-06T16:19:45+03:00
Общество

В выходные Ленобласть накроет туманом

А кроме этого будет тепло и дождливо
Петр КИБЕР
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7 и 8 сентября в Ленобласти ожидают туман.7 и 8 сентября в Ленобласти ожидают туман.Фото: Яна ШЕЛЕСТ
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Жители Ленинградской области особенно водители, внимание! В ближайшие выходные регион накроет туманом. Опираясь на прогноз синоптиков, местное управление МЧС выступило с предостережением об ухудшении погодных условий.

- 07 и 08 сентября ночью и утром местами по области ожидается слабый туман, - сообщает пресс-служба регионального управления экстренного ведомства.

В первую очередь предупреждение касается водителей, которые поедут по трассам на дачи и по делам. Снижение видимости, а также влажный асфальт создадут аварийно-опасную обстановку.

Автомобилистам предлагается снизить скорость, увеличить дистанцию и не забывать о противотуманных фарах.

Что касается погоды в общем, то в субботу и воскресенье, 7 и 8 сентября в Ленинградской области будет пасмурно, с кратковременными дождями. Ночью температура составит от 11 до 13 градусов тепла, а днем столбик термометра покажет +17...+22 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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