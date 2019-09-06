2019-09-06T17:10:17+03:00
Происшествия

Трое парней избили мужчину, угрожавшего им пистолетом на Невском проспекте

Инцидент произошел рано утром в пятницу
Лилия КОЗЛОВА
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Трое парней избили мужчину, который угрожал им пистолетом в центре ПетербургаТрое парней избили мужчину, который угрожал им пистолетом в центре ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО
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Оказывается, в шесть часов утра в центре Санкт-Петербурга уже вовсю кипит жизнь. В пятницу, 6 сентября, на Невском проспекте произошла потасовка между четверыми парнями. Силы оказались неравные: трое против одного, но с пистолетом. В итоге один участник драки оказался в больнице, остальные – в отделении полиции.

- Возле дома 88 по Невскому проспекту около шести часов утра, 6 сентября, между тремя парнями в возрасте 21-22 лет, а также 27-летним мужчиной возник конфликт. Старший решил выйти из него победителем, поэтому достал из кармана джинсов стартовый пистолет и начал им угрожать, - рассказали в Росгвардии.

Однако молодые ребята не растерялись, отобрали оружие и избили мужчину. После этого они сбежали.

Рядом с пострадавшим осталась его девушка, которая и вызвала подмогу. Она рассказала росгвардейцам о произошедшем и указала направление, куда убежали парни.

По горячи следам молодых людей и задержали. Спустя несколько минут возле дома 21 на Лиговском проспекте сотрудники Росгвардии их настигли и доставили в 78 отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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