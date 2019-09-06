В Ленобласти заметили красивую зарянку и глупую кукушку

СЕГОДНЯ 18:32 2019-09-06T18:32:08+03:00

"Сами вы глупые", - как бы говорит людям кукушка. Фото: vk.com/ladogabirds/Анна Уфимцева

Изменить размер текста: A A

Не слишком редких, но очень красивых и фотогеничных пернатых удалось заснять на территории на территории Нижнесвирского государственного природного заповедника сотрудникам Ладожской орнитологической станции. В объектив фотоаппарата попались линяющая перед зимней миграцией зарянка и кукушка, которая на снимках выглядит не очень умной.

- Девушка-волонтер, обходчик сетей, очень хотела увидеть кукушку. И вот она - в руках, только на фото всегда получается глуповато, - пишут в соцсетях сотрудники станции.

Впрочем, снимки птички получились отличные. А за несколько часов до этого, ранним утром, в руки орнитологов попалась и другая пернатая красавица - зарянка. Она уже заканчивает линьку по окончании летнего сезона и готовится к перелету в теплые края, где будет пережидать зиму.

Холодный сезон птички проведут на юге Европы, а потом вернутся домой, на Ладогу и снова будут радовать орнитологов утренним пением на заре. Не зря же их называют зарянками.

Зорянкой птичку зовут потому, что она просыпается рано утром и начинает петь свои трели. Фото: vk.com/ladogabirds/Анна Уфимцева

ИСТОЧНИК KP.RU