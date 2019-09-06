2019-09-06T19:59:49+03:00
Общество

Бастрыкин наградил петербургского ветерана-инвалида, покорившего Эверест

Николай Евтух героически взошел на гору в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Ветеран петербургского спецназа награжден медалью "Доблесть и отвага". ФОТО: szsut.sledcom.ruВетеран петербургского спецназа награжден медалью "Доблесть и отвага". ФОТО: szsut.sledcom.ru
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Николай Евтух, ветеран петербургского спецназа, 19 лет назад получил ранение в боях в Чечне. К сожалению, оно повлекло за собой инвалидность. Однако это нисколько не помешало ему героически взойти на сам Эверест в компании верных боевых друзей. На вершине горы товарищи торжественно водрузили знамя Следственного комитета. Взобраться на легендарную гору могут далеко не все натренированные альпинисты, поэтому на поступок Николая Евтуха обратил свое внимание Александр Бастрыкин. В ходе рабочей поездки в Петербург глава СК встретился с ветераном и наградил его медалью «Доблесть и отвага».

- Мне особенно приятно, что офицеры, которых мы сегодня чествуем, подняли на высочайшую вершину Европы знамя Следственного комитета России. Они продемонстрировали, что наше ведомство верит в традиции, в подвиг предков, и мы готовы совершать любые героические поступки во имя нашей родины, - приводит слова Бастрыкина официальный сайт ведомства.

В завершении встречи глава СК заключил, что такие поступки должны быть образцом и достоянием исполнения обязанностей для любых служащих в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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