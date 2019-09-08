2019-09-08T09:56:42+03:00
Политика

Надежда Тихонова посетила свой избирательный участок в Санкт-Петербурге

Политик пришла на выборы в воскресенье в хорошем настроении
Лилия КОЗЛОВА
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Надежда Тихонова проголосовала на выборах 8 сентября в Санкт-ПетербургеНадежда Тихонова проголосовала на выборах 8 сентября в Санкт-ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
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В 9 часов утра в воскресенье , 8 сентября 2019 года, Надежда Тихонова пришла на избирательный участок, который располагается в помещении музыкальной школы № 33, в доме 15/1 по улице Маршала Новикова в Приморском районе Санкт-Петербурга. Политик бодро проследовала в здание и одна из первых выполнила свой гражданский долг в Единый день голосования.

- Настроение хорошее. Но волнительное, - сказала Тихонова журналистам. – Надеюсь, что люди все же приедут с дач и пойдут голосовать. Явку будет видно уже во второй половине дня, - отметила она.

Также Тихонова отметила, что расстраивают нарушения, которые уже были зафиксированы на выборах. Однако она заверила, что все проблемы, возникающие на избирательных участках в Петербурге быстро решаются и находятся на постоянном контроле.

Напомним, что сегодня в Петербурге проходят выборы депутатов в муниципалитет, а также губернатора города на Неве.

В Петербурге проходят выборы губернатора. Как голосовала Надежда Тихонова.Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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