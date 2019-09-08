2019-09-08T09:59:19+03:00
Общество

В день памяти в Петербурге открылся обновленный Музей обороны и блокады Ленинграда

В Соляном городке появились бомбоубежище, «Разорванное кольцо» и даже поле боя
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге открылся Музей обороны и блокады ЛенинградаВ Петербурге открылся Музей обороны и блокады ЛенинградаФото: Олег ЗОЛОТО
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В воскресенье, 8 сентября 2019 года, в Санкт-Петербурге отмечают одну из самых скорбных дат для города – День начала блокады. Ленинград и его жители 900 дней находились в фашистском кольце: многие выжили благодаря эвакуации, но многие и погибли. Сегодня для посетителей открылся обновленный Музей обороны и блокады города на Неве, который собрал в себе экспозиции, рассказывающие о днях тех тяжелых лет.

- Если честно, я даже удивлена, что в таких скромных площадях можно было разместить так много. Музей очень хорош и красив, здесь много интересных новинок. Даже в таких площадях экспозиция получилась очень насыщенной. Новые технологии и современный вид музея – меня не пугают. А как изумительно использовали эти огромные окна (их тоже задействовали для проекции. – Прим. ред.)! Словом, есть на что посмотреть, - восхитилась музеем руководитель Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова.

Действительно, музей не большой. В шести квадратных метрах Соляного города все пространство задействовано по максимуму. Здесь есть витрина, символизирующая крах фашистской идеологии, портреты военных руководителей, специальные проекторы транслируют видеоролики, посвященные блокаде и музею. Доминантной инсталляцией стало «Разорванное кольцо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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