2019-09-08T10:47:43+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП в Тосно: Из-за автоледи на «Хонде» погибли три человека

Иномарка вылетела на встречную полосу и столкнулась BMW, в которой находились три человека
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Три человека погибли в Ленобласти из-за автоледи на Honda. Фото: Дорожный инспекторТри человека погибли в Ленобласти из-за автоледи на Honda. Фото: Дорожный инспектор
Изменить размер текста:

Автодорога «Павловск - Косые Мосты» в Тосненском районе поздней ночью 9 сентября стала местом страшной трагедии. Около 00:35 по неизвестной причине женщина за рулем машины «Хонда» предположительно выехала на полосу встречного движения, где совершила лобовое столкновение с автомобилем BMW, в котором в этот момент находились три человека.

- В результате ДТП водитель машины BMW, мужчина 1971 года рождения скончался на месте. Не выжили и два его пассажира – мужчина 1972 года рождения и неизвестный, личность которого пока не удалось установить, однако на вид ему около 45 лет, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Добавим, что женщина за рулем «Хонды» получила тяжелые травмы. Судя по опубликованным фотографиям аварии в сообществе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург», она чудом смогла выжить. Автоледи оперативно увезли в больницу, сейчас за ее жизнь борются медики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Горизбиркоме назвали «фейком» сообщения о нападениях на членов УИК в Петербурге
В Сертолово малютка проглотила острую игрушку и находится в тяжелом состоянии
Таксист с травматом против ножа клиентов: на Колтушском шоссе произошел опасный конфликт
Петра I не пустили на выборы 8 сентября 2019 года в Петербурге
Позолотила ручку: Мошенница отобрала у 13-летней девочки украшения на 100 тысяч рублей
Явка на выборах губернатора Петербурга на 10:00 составила 1,86%
В ночь на воскресенье в Петербурге сгорели два балкона
В Василеостровском районе Петербурга закрыли избирательный участок из-за брака в бюллетенях
В день памяти в Петербурге открылся обновленный Музей обороны и блокады Ленинграда
Надежда Тихонова посетила свой избирательный участок в Санкт-Петербурге
Александр Беглов проголосовал на выборах в Санкт-Петербурге
Наблюдатели зафиксировали первое нарушение на выборах в Санкт-Петербурге
Выборы губернатора Санкт-Петербурга начались в 8 утра в воскресенье
Голосование за губернатора Санкт-Петербурга начнется 8 сентября 2019 года в 8 утра
Тройное ДТП по вине Jaguar произошло в Приморском районе Петербурга
Новое общественное пространство появилось на набережной Карповки
Массовая авария произошла на КАД в Петербурге
После реконструкции открылся Ладожский парк
Петербуржцы зачитают имена погибших в блокаду
До 19 ноября движение по Баскову переулку в Петербурге будет закрыто
«Яблочный полдень» с рыцарским турниром проходит в Царском Селе
Из-за пожара эвакуировали жителей многоэтажки в Шушарах
В Красном Селе трое парней на прогулке сломали десяток деревьев