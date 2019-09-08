Смертельное ДТП в Тосно: Из-за автоледи на «Хонде» погибли три человека

СЕГОДНЯ 10:47 2019-09-08T10:47:43+03:00

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Автодорога «Павловск - Косые Мосты» в Тосненском районе поздней ночью 9 сентября стала местом страшной трагедии. Около 00:35 по неизвестной причине женщина за рулем машины «Хонда» предположительно выехала на полосу встречного движения, где совершила лобовое столкновение с автомобилем BMW, в котором в этот момент находились три человека.

- В результате ДТП водитель машины BMW, мужчина 1971 года рождения скончался на месте. Не выжили и два его пассажира – мужчина 1972 года рождения и неизвестный, личность которого пока не удалось установить, однако на вид ему около 45 лет, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Добавим, что женщина за рулем «Хонды» получила тяжелые травмы. Судя по опубликованным фотографиям аварии в сообществе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург», она чудом смогла выжить. Автоледи оперативно увезли в больницу, сейчас за ее жизнь борются медики.

ИСТОЧНИК KP.RU