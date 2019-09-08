2019-09-08T14:33:06+03:00
Дом. Семья

За находку блудного попугая в центре Петербурга обещают 30 тысяч рублей

Птицу ищут безрезультатно уже больше недели
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге просят помощь в поиске редкого попугаяВ Петербурге просят помощь в поиске редкого попугаяФото: Сергей ВОЛЧКОВ
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Редакция "КП-Петербург" обратила внимание на крайне примечательное объявление на стене одного из домов в центре города. Яркий лист гласит о том, что пропал любимый попугай. Он вылетел прочь от родных в районе Гродненского переулка 1 сентября. Объявление просят не срывать хотя бы до 10 числа, чтобы дать надежду хозяевам. Отдельной строкой указано то, что самостоятельно поймать птичку невозможно – в случае ее обнаружения лучше сразу звонить по номеру. Нашедшим обещают 30 тысяч рублей.

- Попугай - давний член нашей семьи, он дорог нашему сердцу, поэтому денег за его находку мы не жалеем. Уникален он не своей породой, а тем, что очень четко откликается на определенные команды, которыми мы с ним общались долгое время, - поделилась с редакцией «Комсомолки» хозяйка птицы Татьяна.

По словам женщины, ей уже не раз звонили по поводу найденной птицы, однако ошибочно. Делиться с нами информацией о питомце она отказалась, так как эти сведения могут использовать обманщики, которые будут понапрасну тревожить хозяйку. Стоит надеяться, что, как и в известном мультфильме про попугая Кешу, который убежал от Вовки и решил жить самостоятельно, петербургская птица рано или поздно все же вернется к своей любящей семье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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