Перед выборами в школе на Васильевком острове нашли часть мины и пневматические винтовки

СЕГОДНЯ 15:10 2019-09-08T15:12:56+03:00

Оружие обнаружили во время подготовки УИК к голосованию. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Ожидали увидеть тетради и учебники, а наткнулись на боеприпасы. Необычную находку накануне выборов сделали правоохранители в одной из учебных заведений на Васильевском острове. Во время обхода кабинетов они нашли оружие.

В школу № 5 на 13 линии Васильевского острова силовики приехали вечером 7 сентября. Процедура перед выборами стандартная: проверить безопасность участков к голосованию.

В кабинете начальной военной подготовки кинологи обнаружили небольшой арсенал оружия. В учебном заведении хранились четыре пневматические винтовки ИЖ и магазин от автомата Калашникова с учебными патронами.

Вопросы возникли и к одному из экспонатов в музее школы. В стеллаже, за стеклом, хранилась часть корпуса минометной мимы времен Великой Отечественной войны.

Все оружие правоохранители изъяли и отправили на экспертизу. На режим работы участка это не повлияло. Утром 8 сентября УИК №112, 113 открылись для голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU