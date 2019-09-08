2019-09-08T15:12:56+03:00
Общество

Перед выборами в школе на Васильевком острове нашли часть мины и пневматические винтовки

Оружие отправили на экспертизу
Надежда ФАТКУЛЛИНА
Поделиться:
Оружие обнаружили во время подготовки УИК к голосованию.Оружие обнаружили во время подготовки УИК к голосованию.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Ожидали увидеть тетради и учебники, а наткнулись на боеприпасы. Необычную находку накануне выборов сделали правоохранители в одной из учебных заведений на Васильевском острове. Во время обхода кабинетов они нашли оружие.

В школу № 5 на 13 линии Васильевского острова силовики приехали вечером 7 сентября. Процедура перед выборами стандартная: проверить безопасность участков к голосованию.

В кабинете начальной военной подготовки кинологи обнаружили небольшой арсенал оружия. В учебном заведении хранились четыре пневматические винтовки ИЖ и магазин от автомата Калашникова с учебными патронами.

Вопросы возникли и к одному из экспонатов в музее школы. В стеллаже, за стеклом, хранилась часть корпуса минометной мимы времен Великой Отечественной войны.

Все оружие правоохранители изъяли и отправили на экспертизу. На режим работы участка это не повлияло. Утром 8 сентября УИК №112, 113 открылись для голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Явка на выборах губернатора Петербурга на 15:00 составила 16,26%
В Петербурге проголосовала старейшая избирательница
«Ушел знатно»: На съезде с КАД грузовик пробил ограждение и вылетел с проезжей части
Санкт-Петербург оказался на 16-м месте по явке на выборах 8 сентября 2019 года
Преображение города: Пиотровский рассказал, что ждет от нового губернатора Санкт-Петербурга
Рабочая неделя в Санкт-Петербурге начнется с летней жары
За находку блудного попугая в центре Петербурга обещают 30 тысяч рублей
На Свердловской набережной найден труп в Неве
Явка на выборах губернатора Петербурга на 12:00 составила 6,61%
В Горизбиркоме назвали «фейком» сообщения о нападениях на членов УИК в Петербурге
В Сертолово малютка проглотила острую игрушку и находится в тяжелом состоянии
Таксист с травматом против ножа клиентов: на Колтушском шоссе произошел опасный конфликт
Петра I не пустили на выборы 8 сентября 2019 года в Петербурге