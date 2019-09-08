«Ушел знатно»: На съезде с КАД грузовик пробил ограждение и вылетел с проезжей части
Днем 8 сентября на КАД произошла авария с участием грузовика. Водитель потерял управление, и машина вылетела за ограждение.
ДТП случилось около двух часов дня на съезде в сторону Колтушское шоссе. Об этом рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Они опубликовали фотографии с места ЧП. На снимках видно, что большегруз слетел с проезжей части, пробив забор.
- Видел сейчас, - сообщил один из свидетелей ДТП. - Ушел знатно. Так, будто рулевое в дуге заклинило. Метра три ограждения как бритвой срезало.
На месте происшествия начал образовываться затор. Грузовик перекрыл одну из полос и мешал проезду транспорта.
Информация о пострадавших уточняется. На месте работают сотрудники УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. Они выясняют обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU