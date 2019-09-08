«Ушел знатно»: На съезде с КАД грузовик пробил ограждение и вылетел с проезжей части

СЕГОДНЯ 16:09 2019-09-08T16:09:26+03:00

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Днем 8 сентября на КАД произошла авария с участием грузовика. Водитель потерял управление, и машина вылетела за ограждение.

ДТП случилось около двух часов дня на съезде в сторону Колтушское шоссе. Об этом рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Они опубликовали фотографии с места ЧП. На снимках видно, что большегруз слетел с проезжей части, пробив забор.

- Видел сейчас, - сообщил один из свидетелей ДТП. - Ушел знатно. Так, будто рулевое в дуге заклинило. Метра три ограждения как бритвой срезало.

На месте происшествия начал образовываться затор. Грузовик перекрыл одну из полос и мешал проезду транспорта.

Информация о пострадавших уточняется. На месте работают сотрудники УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. Они выясняют обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU