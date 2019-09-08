В Петербурге проголосовала старейшая избирательница

СЕГОДНЯ 16:17 2019-09-08T16:18:32+03:00

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В Петербурге продолжаются выборы губернатора Санкт-Петербурга. И если вы не можете прийти сами на участок, то избирательный участок придет к вам сам. Так и произошло в Приморском районе. Там проголосовала одна из старейших избирательниц города. Лилия Егоровна отпраздновала уже 101-ый день рождения. И выборы она не пропускает никогда.

- Я так привыкла. Всегда голосую на выборах. И не могу себе позволить иначе, - объяснила Лилия Егоровна.

primorsknews Лилии Егоровне 101 год, и она считает что выборы пропускать нельзя!

Сотрудники избирательной комиссии сами пришли к пенсионерке, чтобы она смогла проголосовать. Лидия Егоровна встретила их с радостью.

- Лидия Егоровна не может сама посетить избирательный участок сегодня, поэтому она голосует на дому, - пояснили в администрации района. - Лилии Егоровне 101 год, и она считает что выборы пропускать нельзя!

ИСТОЧНИК KP.RU