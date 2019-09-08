2019-09-08T21:24:49+03:00
Общество

Врио Александр Беглов предварительно лидирует на выборах главы Петербурга

Обработали пока только 0,2 % протоколов голосования
Алена ЧИЧИГИНА
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Врио Александр Беглов предварительно лидирует на выборах главы ПетербургаВрио Александр Беглов предварительно лидирует на выборах главы ПетербургаФото: Артем КИЛЬКИН
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Появились первые данные ЦИК о результатах голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга. По данным на 21.15 подсчитали пока только 0,2 процента протоколов. Первые результаты "Комсомольской правде" - Петербург озвучили в ЦИК России.

Лидирует действующий глава города Александр Беглов с 84,43 процента голосов. На втором месте депутат Законодательного собрания, кандидат от партии «Гражданская платформа» Михаил Амосов, у него 9, 43 %. На третьем месте депутат Законодательного собрания, лидер партии «Справедливая Россия» Надежда Тихонова - 5, 68 %.

- Подсчет голосов продолжается, данные меняются каждую минуту, - сообщили в пресс-службе ЦИК.

Напомним, избирательные участки в Петербурге закрылись в 20:00 по московскому времени. По данным на 18:00, явка составила чуть больше 23,5 процентов. Всего проголосовали 898 419 человек. Самый активные жители в Петроградском, Петродворцовом, Кронштадском, Кпрасносельском, Курортном и Выборгском районах.

По данным на 18:00, явка составила чуть больше 23,5 процентов. ФОТО: ЦИК

По данным на 18:00, явка составила чуть больше 23,5 процентов. ФОТО: ЦИК

ИСТОЧНИК KP.RU

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