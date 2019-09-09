Водитель перевернул авто на крышу и бросил ее по середине дороги в Мурино

СЕГОДНЯ 08:52 2019-09-09T08:52:03+03:00

После ДТП с переворачиванием в Мурино, водитель выбрался из машины и ушел с места аварии Фото: СОЦСЕТИ

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Рано утром в понедельник, 9 сентября, в городе Мурино Ленинградской области произошло ДТП. Водитель Renault Sandero ехал по Охтинской аллее, когда начал терять управление. Автомобиль подскочил, перевернулся и лег на крышу колесами к небу. Кажется, жуткая авария. Однако после этого водитель выбрался из авто, отряхнул пыли и просто ушел, бросив машину на дороге.

- В 6:40 утра на Охтинской аллее в Мурино «пилот» уложил Sandero колесами к нему. Потом просто выбрался из машины и ушел по встречной полосе в сторону Шувалова. Место и так утром очень загруженное, а ближе к 8 утра наступит транспортный коллапс, - жалуются местные автомобилисты.

Сейчас все службы уже на месте, дорожные полицейские пытаются выяснить с помощью свидетелей, камер и экспертизы, что же произошло. После того, как причины аварии будут установлены, перевернутый автомобиль уберут с дороги, чтобы он не мешал проезду. Однако пока что в Мурино собирается затор.

В Мурино водитель перевернул машину и бросил ее по середине дороги .

ИСТОЧНИК KP.RU