Петербуржец отправился в лес за грибами, а нашел труп рыжей женщины

СЕГОДНЯ 09:55 2019-09-09T09:55:44+03:00

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Любитель «тихой охоты» из города Выборг, что в Ленинградской области, отправился за грибами, но наткнулся на совершенно неожиданную находку. Около двух часов дня, 7 сентября, 40-летний мужчина поехал в лес в поселок Осиновка Выборгского района. Он обратил внимание, что везде по населенному пункту расклеены объявления о пропаже 82-летней местной жительницы. Каково было удивление грибника, когда именно ее он и нашел в лесу. Об этом стало известно в понедельник, 9 сентября.

- Гуляя по лесу в поисках грибов, в 19:30 грибник заметил тело женщины с рыжими волосами, без признаков жизни, - сообщили «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

На теле была одета синяя куртка. Испуганный грибник позвонил в полицию. Оказалось, что погибшая та самая пропавшая пенсионерка. Женщина тоже жила в городе Выборг. Полмесяца назад, 12 августа, в шесть часов утра она ушла из дома в лес, но так и не вернулась.

Были ли на теле женщины следы насилия, не известно. Причины смерти установит экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU