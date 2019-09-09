2019-09-09T10:46:10+03:00
Происшествия

Пьяный таксист устроил ДТП, пытался скрыться, но въехал в конный клуб в Петербурге

Благо, ни одна лошадь не пострадала
Лилия КОЗЛОВА
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Таксист, скрываясь с места ДТП в Петербурге, въехал в конный клубТаксист, скрываясь с места ДТП в Петербурге, въехал в конный клубФото: СОЦСЕТИ
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Вечером в воскресенье, 8 сентября, в Красносельском районе Санкт-Петербурга одна за другой произошли две аварии, виновником которых является один и тот же водитель. Около десяти часов вечера таксист попал в ДТП на Красносельском шоссе, после чего сразу уехал. Далеко уйти ему не удалось, так как «неожиданно» на дороге у него вырос конный клуб, в который водитель успешно и «припарковался».

- Водитель такси, совершив ДТП на Красносельском шоссе в Сергеево, уехал с места. Но припарковался на полном ходу в конный клуб. Водитель был пьяный в хлам, - рассказала в соцсети «ВКонтакте» свидетельница произошедшего.

Известно, что в этому времени тренировки в конном клубе уже закончились, поэтому ни лошади, ни люди не пострадали. Досталось только забору, который покосился, да тыквам и кабачкам свидетеля ДТП, которая очень возмущена произошедшим. Сотрудники дорожной полиции проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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