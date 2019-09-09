Китай хочет увеличить туристический поток в Петербург до 5 миллионов человек

СЕГОДНЯ 12:26 2019-09-09T12:26:57+03:00

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Санкт-Петербург оказался очень привлекательным городом для китайцев. Ожидается, что за 2019 год Северную столицу посетят порядка 1,3 миллиона туристов из Поднебесной. Однако для самой Китайской Народной Республики это мало. По словам временно исполняющего обязанности генконсула КНР в Петербурге Чжан Вэй, планируется значительно увеличить турпоток.

- Петербург обладает огромной притягательной силой. Думаю, что цифра в 5 миллионов туристов в год была бы достаточной, чтобы хотя бы в минимальной степени удовлетворить интерес жителей нашей страны к городу на Неве, - приводит слова врио генконсула газета «Петербургский дневник».

Надо отметить, что турпоток из Китая с каждым годом растет. В 2018 году Петербург принял 1 миллион китайских туристов. Чжан Вэй считает, что для петербуржцев может показаться слишком большим турпоток в 5 миллионов человек. Однако по его словам, для КНР это не значительный объем. К примеру, в Сингапур, который в два раза меньше Северной столицы, каждый год ездят 4 миллиона туристов из Поднебесной. Всего ежегодно 150 миллионов китайцев выезжают заграницу.

ИСТОЧНИК KP.RU