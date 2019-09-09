Герой войны и заслуженный юрист России умер в Петербурге

СЕГОДНЯ 12:47 2019-09-09T12:47:58+03:00

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В Санкт-Петербурге 7 сентября умер уважаемый человек, обладатель множества орденов, наград и медалей, старший советник юстиций Владимир Андреевич Матвиенко. Один из выдающихся прокуроров Ленинграда, а также заслуженный юрист РСФСР прожил долгую жизнь и скончался в возрасте 95 лет.

- Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу скорбит о кончине Матвеенко Владимира Андреевича и выражает глубокие соболезнования его родным и друзьям. Добрая память об этом человеке останется у всех, кто его знал, - с прискорбием сообщили в следственном комитете Северной столицы.

У Владимира Матвиенко много заслуг. С августа 1943 по июль 1947 годов он проходил военную службу. Закончив специальные курсы усовершенствования офицерского состава шифровально-штабной службы Красной Армии в Ульяновске, был направлен на 1-ый Украинский фронт, где служил шифровальщиком, далее был прикомандирован к штабу 10-го гвардейского стрелкового Будапештского корпуса, где прослужил шифровальщиком до конца войны.

После, закончив Кишиневскую юридическую школу, начал работать следователем в прокуратуре Закавказской железной дороги. С августа 1951 года по май 1960 года работал в Ленинградской транспортной прокуратуре на должностях следователя, транспортного прокурора Ленинград - Балтийского и Ленинград - Витебского участка Октябрьской железной дороги. С мая 1960 года по июнь 1988 года работал в прокуратуре города Ленинграда в должности прокурора следственного отдела, прокурора Московского района города Ленинграда, с апреля 1965 года по июнь 1988 года заместителя прокурора города Ленинграда.

Награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны 2 степени, медалью Жукова, медалью «За победу над Германией», медалью «За взятие Будапешта», медалью «Ветеран прокуратуры», медалью Следственного комитета Российской Федерации «За содействие» и имеет звание «Заслуженный юрист РСФСР».

ИСТОЧНИК KP.RU