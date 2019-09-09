2019-09-09T15:21:07+03:00
Общество

Наблюдатели: Избирательная кампания 2019 в Петербурге была открытой и достоверной

Корпус "За чистые выборы" подвел итоги наблюдения за голосованием на выборах губернатора
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Наблюдатели осуществляли мониторинг выборов.Наблюдатели осуществляли мониторинг выборов.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Выборы губернатора в Санкт-Петербурге 8 сентября 2019 года прошли в условиях конкурентности и открытости. В этому уверены в корпусе "За чистые выборы", список наблюдателей которого составлял более 350 человек. Они присутствовали в городских УИКах, на многих дачных участках в нашей, а также Псковской области. У специалистов работал call-центр, а вся информация с избирательных площадок оперативно попадала на интерактивную карту платформы «Независимый общественный мониторинг».

- По итогам дня голосования к нам поступило около 300 сообщений, из которых в 158 говорилось о возможных нарушениях. В режиме реального времени мы разрешили свыше 100 проблемных ситуаций. Три из них оказались правовым спором между участниками процесса, а 39 и вовсе фейками, - рассказали "КП-Петербург" в Ситуационном центре корпуса.

Специалисты корпуса "За чистые выборы" добавили, что ещё по 10 проблемным обращениям проводится проверка. Также они заверяют, что все сообщения, поступавшие в их центр, лично проверялись наблюдателями и выездными мобильными группами. Они исследовали различные факты на их подлинность и после проделанной работы уверены в верности своих результатов.

Добавим, что помимо наблюдателей от политических партий и кандидатов мониторинг выборов осуществляли представители некоммерческих организаций и общественных объединений, а также журналисты и международные эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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