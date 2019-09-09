Умный и искусствовед: В Петербурге разыскивают плюшевого ежа

СЕГОДНЯ 17:26 2019-09-09T17:26:14+03:00

Судя по фотографиям в Instagram, студентка уже 4 года берет своего плюшевого ежика с собой.

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Порой игрушки так роднятся со своими хозяевами, что являются верными спутниками и лучшими друзьями по жизни даже у взрослых. Почти неделю петербургская студентка ищет своего плюшевого ежа Виппера, которого она потеряла на станции метро Московская. Девушка день за днем обращается за помощью в поиске к жителям города через различные местные паблики Вконтакте.

- Он умный и искусствовед, а также замечательный любимый друг. Ни один постик Вконтактике не может передать важности Виппера в моей жизни. Пожалуйста, если Вы прониклись моей печалью, сделайте репост записи или спросите ближайшего друга, не прибегал ли к нему Виппер, - с надеждой пишет грустная девушка.

Судя по фотографиям в Instagram, студентка уже 4 года берет своего плюшевого ежика с собой на различные выставки и часто с ним гуляет, поэтому встревоженность девушки можно понять. Однако некоторые черствые пользователи соцсетей недоумевают и советуют ей поскорее купить точно такую же игрушку в магазине.

ИСТОЧНИК KP.RU