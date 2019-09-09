2019-09-09T18:30:22+03:00
Общество

Более ста тысяч человек привились от гриппа в Петербурге

За неделю прививочной кампании 2019 обезопасили себя от гриппа 2% населения города
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В 2019 году бесплатную вакцину против гриппа могут получить более 49% населения Северной столицы.В 2019 году бесплатную вакцину против гриппа могут получить более 49% населения Северной столицы.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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С 3 сентября петербуржцам ставят бесплатные вакцины от гриппа. Их делают в поликлиниках по месту жительства, работы или учебы, а также в мобильных пунктах у некоторых станций метро. Сегодня городской Роспотребнадзор впервые поделился статистикой хода прививочной кампании.

- На 9 сентября в Санкт-Петербурге в рамках национального календаря прививок получили свою вакцину от гриппа около 96 тысяч человек, из которых большая часть это дети. За счет привлечения дополнительных источников финансирования привито более 12 тысяч людей.

Если переводить сумму этих цифр в проценты, то мы имеем 1,98% от населения всего города, - говорится на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Медики напоминают, что в 2019 году бесплатную вакцину против гриппа могут получить более 49% населения Северной столицы. Врачи надеются на ответственность петербуржцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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