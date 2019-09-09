Верховный суд разрешил нашумевший конфликт между УФАС и петербургским «Пассажиравтотрансом»

СЕГОДНЯ 19:14 2019-09-09T19:14:02+03:00

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Долгий конфликт антимонопольной службы и местного перевозчика наконец завершен. Еще в 2018 году в УФАС нашли факт злоупотребления доминирующим положением у «Пассажиравтотранса». Перевозчик решил продавать билеты в кассах единственного в Петербурге автовокзала по ценам, которые зависели от протяженности маршрута. Как выяснили антимонопольщики, этот подход к бизнесу в корне неверно отражает реальные затраты организации на оказание данной услуги.

Далее «Пассажиравтотрансу» выдали штраф и предписание из УФАС, которое требовало установить правильные экономически-обоснованные тарифы. Автоперевозчик выплатил 300 тысяч рублей в казну, однако отказался соблюдать предписание и обжаловал его. И только сейчас Верховный суд поставил точку в конфликте, поддержав действия антимонопольной службы. Теперь перевозчик заплатить еще один штраф в - 400 тысяч.

- Это принципиально важное решение Верховного суда, которое лишний раз напоминает всем монополистам, что тарифы на любые услуги, в том числе и на кассовое обслуживание всех перевозчиков должны иметь под собой экономическое обоснование, – подчеркивает руководитель Санкт-Петербургского УФАС России Вадим Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU