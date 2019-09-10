В Петербурге разыскивают особо опасного психолога, которого похитил НЛО

СЕГОДНЯ 12:51 2019-09-10T12:52:16+03:00

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«Внимание! Разыскивается особо опасный психолог». С таких слов начинается объявление, размещенное в соцсети «ВКонтакте», о пропаже жителя Санкт-Петербурга, которое произошло в понедельник, 9 сентября. Вечером 30-летний коренной петербуржец, работающий психологом, должен был встретиться с друзьями в одном из баров, но так и не дошел.

- Ночное небо перечеркнул зеленый луч и мимо пронесся инопланетный корабль. После этого, что все осталось от парня - экстравагантная шляпа красного цвета. Больше его никто не видел, - рассказали очевидцы с места событий.

В объявлении говорится, что, якобы, похожего на пропавшего человека видели в Китае возле Киатйской стены. Они говорили, что парень с похожими данными и со светящимися глазами прошел сквозь стену и исчез.

Также отмечается, что семья психолога подали в розыск и надеются на возвращение парня, но как говорят сами специалисты розыска шансов на успех мало. «Если забрали НЛО, то вряд ли вернут и положат на место».

Объявление о розыске разместила на своей странице уроженка Таганрога. В списке друзей пропавший психолог у нее не числится. Возможно она ищет психолога для профессионального диалога.

ИСТОЧНИК KP.RU