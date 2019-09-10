Догхантер терроризирует собаководов на Парашютной улице

10 Сент. 21:10 2019-09-11T16:50:44+03:00

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Одному из жильцов дома №4 на Парашютной улице в Петербурге надоело день за днем слушать лай выгуливавшихся собак. По словам местных жителей, сначала его недовольство ограничивалось табличкой «Выгул запрещен», а сейчас он перешел к радикальным мерам и готов травить животных. Исходя из комментариев и фотографий очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное», возмущенный горожанин разбросал возле дома куски колбасы с неизвестными таблетками внутри. После этого он официально обратился к нарушителям своего спокойствия в записке, где не только намекает на сопричастность к отравлению некой собаки в прошлом году, но и угрожает своими дальнейшими действиями.

- Ваши выгулы перед жилым домом достали, а неадекватно лающий доберман уже задолбал! Кажется, потери одной собаки вам было мало, чтобы понять. По-хорошему вы уходить отсюда не собираетесь. Потом пеняйте только на себя, - гласит объявление неизвестного на столбе возле зеленой зоны улицы.

Собаководы отмечают, что пытались добиться у администрации установки площадки для выгула, однако им отказали, сославшись на то, что такие места уже есть в микрорайоне. К слову, находятся они далеко от данного дома. Теперь владельцы животных призывают гулять со своими питомцами на Парашютной улице в несколько раз осторожнее, ведь непонятно, чего еще ждать от злостного догхантера.

ИСТОЧНИК KP.RU