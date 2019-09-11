Нерадивых арендодателей особняка Сильванской обязали привести здание в надлежащий вид

СЕГОДНЯ 01:05 2019-09-11T01:05:31+03:00

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Дзержинский районный суд разрешил конфликт между Комитетом по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры и двумя арендодателями особняка Сильванской на Большой Конюшенной, 9А. Фасад здания сейчас оставляет желать лучшего. Благодаря решению суда с него демонтируют вентиляционные оборудования, кондиционеры, металлические решетки и один инородный козырек. Более того, арендодатели должны органично отреставрировать фасад здания.

- Если первый арендодатель, ООО "Транспортные системы", не выполнит все работы в срок, то с него взыщут неустойку размером в 100 тысяч рублей и в дальнейшем эту же сумму за каждый просроченный месяц. С "Динь Зе Интернейшнл" схема точно такая же: только оштрафовали их поменьше, на 30 тысяч, - сообщили редакции «Комсомолки» в объединенной пресс-службе судов.

Добавим, что в марте этого года особняк Т.Э. Сильванской с уникальным убранством конца XIX века признали памятником регионального значения. Интерьеры здания представляют собой яркий образец поздней эклектики, а фасады – раннего модерна.

ИСТОЧНИК KP.RU