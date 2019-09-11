Ночное задымление квартиры подняло на ноги весь дом в поселке Свердлова

СЕГОДНЯ 02:24 2019-09-11T02:24:14+03:00

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Крайне неспокойная ночь выдалась в доме №5 на улице 1-го микрорайона в поселке имени Свердлова. Взрослые в панике будили своих детей и выбегали во двор с вещами. Виной тому задымление в одной из квартир. На место приехали пожарные, которые эвакуировали один подъезд из-за угрозы возгорания рядом с газом. Пока они ломали дверь, объявилась шокированная хозяйка квартиры, которая начала подозревать в случившемся своего выпившего супруга.

- Там был мой муж со своими друзьями. Соседи видели, как он пьяный садился в такси, после этого и началось задымление. Но! Мой супруг не курит, а горело в туалете. Видимо, это сделал кто-то из его приятелей, поскольку проводки там нет. Больше у меня нет версий, почему мог загореться туалет. Что же, завтра муженек узнает у меня, как весело он погулял! - сообщает перепуганная женщина в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

Хозяйка квартиры добавляет, что ей очень стыдно перед всеми соседями. Скорее всего, этот ночной переполох не даст спокойно доспать жителям дома.

ИСТОЧНИК KP.RU